Емері оцінив зустріч з Динамо у Лізі Європи

Головний тренер Вільяреала Унаї Емері очікує на непрості поєдинки з Динамо в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

"Жереб обирає для тебе суперника, і з цієї стадії завжди буде важко. Динамо – команда, яка схожа на Зальцбург. З історією, традиціями, чудовим тренером та гравцями.

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Суперник складний, буде хороша битва на виліт, довга поїздка до команди з Ліги чемпіонів. Такі команди завжди цінують і Лігу Європи – про це мені сказав сам Луческу. Ми схвильовані та з нетерпінням чекаємо великого протистояння", – розповів Емері.