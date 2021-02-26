Маркевич спрогнозував шанси Динамо та Шахтаря у Лізі Європи

Мирон Маркевич прокоментував жеребкування у Лізі Європи

Глава комітету національних команд УАФ Мирон Маркевич сподівається, що хоча б одна українська команда продовжить виступи у чвертьфіналі Ліги Європи.

Про це розповів сам функціонер.

"Українські команди отримали непростих суперників. Обидві - хороші команди. Буде непросто. У парі Рома – Шахтар однозначного фаворита немає, це рівні суперники. Важливо: Динамо та Шахтар отримали суперників в 1/8 фіналу Ліги Європи Вільярреал - Динамо - тут трохи сильніші іспанці, але футбол така річ, що сильніші не завжди виграють. Будемо сподіватися, що хоча б одна українська команда пройде далі", - сказав Маркевич.

Раніше, Палкін вказав на реакцію Ахметова після жеребкування Ліги Європи.