 Маркевич спрогнозував шанси Динамо та Шахтаря у Лізі Європи | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо та Шахтар отримали суперників в 1/8 фіналу Ліги Європи
Вчора 14:17 6694
Десна розгромила Інгулець в УПЛ
Вчора 20:54 379
Яремчук продовжив контракт з Гентом
Вчора 18:39 1453
Жеребкування 1/8 Ліги Європи: Як це було
Вчора 14:20 9090
Кат Ломаченка робить революцію в боксі
Вчора 12:40 6170 1
Лунін хоче залишити Реал
Вчора 10:54 2995
Захисник Динамо потрапив до збірної тижня Ліги Європи
Вчора 10:39 1719
Визначено найкращого гравця Динамо у матчі з Брюгге
Вчора 08:54 2635
Україна впритул підібралася до Шотландії у таблиці коефіцієнтів УЄФА
Вчора 08:24 4928 2
Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Ліги Європи
Вчора 08:08 1797
Блоги
Дикість дня. У Білорусі ганебно обирали президента Олімпійського комітету
Дикість дня. У Білорусі ганебно обирали президента Олімпійського комітету Андрій Твердохліб
Вчора 16:03 1203
Фото дня. Футболіст Арсенала дотепно звернувся до фанатів
Фото дня. Футболіст Арсенала дотепно звернувся до фанатів Андрій Твердохліб
Вчора 14:51 622
Шикарна комбінація та гол Буяльського, який вивів Динамо в 1/8 фіналу Ліги Європи
Шикарна комбінація та гол Буяльського, який вивів Динамо в 1/8 фіналу Ліги Європи Андрій Твердохліб
Вчора 14:34 1297
Зіркова українська спортсменка показала, як треба займатися спортом щодня
Зіркова українська спортсменка показала, як треба займатися спортом щодня Андрій Твердохліб
Вчора 14:29 847
Російське видання жорстко потролило вітчизняні клуби за ганебний виступ у єврокубках
Російське видання жорстко потролило вітчизняні клуби за ганебний виступ у єврокубках Андрій Твердохліб
Вчора 14:01 1608
Українська біатлоністка запустила власний мерч
Українська біатлоністка запустила власний мерч Valeriy Ruchka
24.02.2021 15:07 4106 1
Український чемпіон жорстко впав на тренуванні
Український чемпіон жорстко впав на тренуванні Valeriy Ruchka
24.02.2021 13:59 1575
Ти можеш виграти всі кубки, але запам'ятають тебе за шкарпетками: ексдружина Тимощука дотепно потролила колишнього чоловіка
Ти можеш виграти всі кубки, але запам'ятають тебе за шкарпетками: ексдружина Тимощука дотепно потролила колишнього чоловіка Андрій Твердохліб
24.02.2021 13:55 3777
Герой дня. В Іспанії тренер врятував життя футболісту під час матчу
Герой дня. В Іспанії тренер врятував життя футболісту під час матчу Valeriy Ruchka
24.02.2021 13:08 1377
Український боксер менше ніж за хвилину знищив суперника на турнірі у Болгарії
Український боксер менше ніж за хвилину знищив суперника на турнірі у Болгарії Valeriy Ruchka
24.02.2021 10:19 7897
Відео дня: Гравець збірної України забив шикарний данк у грі Євробаскету
Відео дня: Гравець збірної України забив шикарний данк у грі Євробаскету Андрій Твердохліб
23.02.2021 18:51 938
Російський хокеїст: У Росії беззаконня. Я проти Путіна
Російський хокеїст: У Росії беззаконня. Я проти Путіна Андрій Твердохліб
23.02.2021 18:41 6888
Кенти знову разом! Мілевський та Алієв відпочивають під російську попсу
Кенти знову разом! Мілевський та Алієв відпочивають під російську попсу Андрій Твердохліб
23.02.2021 18:31 9236 2
Світоліна в Києві провела відверту фотосесію
Світоліна в Києві провела відверту фотосесію Андрій Твердохліб
23.02.2021 18:01 3178
У нападника збірної України народилася донька
У нападника збірної України народилася донька Андрій Твердохліб
23.02.2021 12:12 1197
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
26 Лютого 2021
23:57 Футбол Леванте зіграло внічию з Атлетіком у 25 турі Ла-Ліги 180
23:51 Футбол Ніцца перемогла Ренн у 27 турі Ліги 1 176
23:41 Футбол Маркевич спрогнозував шанси Динамо та Шахтаря у Лізі Європи 580
23:27 Футбол Вердер сильніший за Айнтрахт у 23 турі Бундесліги 248
23:15 Футбол Реал може зберегти Рамоса 351
22:59 Футбол Джеко може пропустити матч проти Шахтаря 484
22:47 Футбол Метал підписав Жо 661
22:29 Футбол Десна - Інгулець 3:0. Огляд матчу 437
22:13 Футбол Моєс очікує на повернення Ярмоленка 719
21:56 Футбол Циганик анонсував новий футбольний проєкт 764
21:44 Футбол Десна - Інгулець 3:0. Відео голів 460
21:30 Баскетбол Київ-Баскет переміг Дніпро у Суперлізі 496
21:16 Футбол Срна: Хотіли зіграти з Динамо у Лізі Європи 930 1
20:54 Футбол Десна розгромила Інгулець в УПЛ 379
20:41 Баскетбол Черкаські Мавпи обіграли Прометей, Тернопіль розібрався із Миколаєвом у Суперлізі 588
20:30 Футбол Став відомий час початку матчів Динамо та Шахтаря у Лізі Європи 1274
20:15 Бокс Кікбоксер Журавльов: Я з автоматом відстоював Крим 1579
19:58 Футбол Палкін вказав на реакцію Ахметова після жеребкування Ліги Європи 2446
19:47 Біатлон Етап Кубка IBU перенесли з Італії до Австрії 743
19:33 Стрільба Мільчев виграв етап Кубка світу 1006
19:17 Волейбол Прометей та Хімік зіграють у фінальному матчі Кубку України 572
18:55 Баскетбол Визначено міста проведення вирішальних раундів Кубку України 841
18:39 Футбол Яремчук продовжив контракт з Гентом 1453
18:24 Футбол Гуцуляк та Білошевський вийдуть у стартовому складі Десни на матч з Інгульцем 888
18:11 Пряма трансляція Десна - Інгулець: онлайн-трансляція матчу 16 туру УПЛ. LIVE 1505

Маркевич спрогнозував шанси Динамо та Шахтаря у Лізі Європи

Вчора 23:41 580 0
Мирон Маркевич прокоментував жеребкування у Лізі Європи
Маркевич спрогнозував шанси Динамо та Шахтаря у Лізі Європи
#Маркевич, #Шахтар, #Динамо

Джерело - 1927.kiev.ua.

Глава комітету національних команд УАФ Мирон Маркевич сподівається, що хоча б одна українська команда продовжить виступи у чвертьфіналі Ліги Європи.

Про це розповів сам функціонер.

"Українські команди отримали непростих суперників. Обидві - хороші команди. Буде непросто. У парі Рома – Шахтар однозначного фаворита немає, це рівні суперники.

Важливо: Динамо та Шахтар отримали суперників в 1/8 фіналу Ліги Європи

Вільярреал - Динамо - тут трохи сильніші іспанці, але футбол така річ, що сильніші не завжди виграють. Будемо сподіватися, що хоча б одна українська команда пройде далі", - сказав Маркевич.

Раніше, Палкін вказав на реакцію Ахметова після жеребкування Ліги Європи.

Коментарі ()