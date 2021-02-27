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Шаран: З перших хвилин арбітр посадив нас на картки

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Володимир Шаран прокоментував матч проти Ворскли
Шаран: З перших хвилин арбітр посадив нас на картки
#Ворскла, #Олександрія, #УПЛ, #Шаран

Джерело - footballua.tv.

Олександрія не заслуговувала на поразку у матчі 16 туру УПЛ від Ворскли.

Про це розповів головний тренер клубу з Олександрії Володимир Шаран.

"Я впевнений, що Олександрія не заслужила поразку, ще й з рахунком 1:3. У першому таймі взагалі не бачив суперника біля наших воріт. Гольові моменти не хочу навіть коментувати. Ми за 10 хвилин могли тричі зі стандартів забити. Прикра поразка, але я вдячний хлопцям. Не розумію, чому кажуть, що Олександрія грає бий-біжи, хоча у суперників постійно більше довгих передач. Забий ми першими - була б інша картина.

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Про VAR не хочу говорити. З перших хвилин видно, як Дениска Шурман (арбітр) посадив нас на картки. Програли битву, але не війну. Будемо боротися за те місце, яке реально зайняти. Це 5-е місце. Сьогодні був не наш день", - сказав Шаран.

Нагадаємо, Ворскла розібралася з Олександрією у 16 турі УПЛ.

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