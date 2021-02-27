 Маріуполь - Дніпро-1 2:2. Огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Маріуполь - Дніпро-1 2:2. Огляд матчу

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Огляд матчу Маріуполь - Дніпро-1
Маріуполь - Дніпро-1 2:2. Огляд матчу
#Маріуполь, #Дніпро, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Маріуполь зіграв внічию з Дніпро-1 у 16 турі української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
16 тур, 27 лютого

Маріуполь - Дніпро-1 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 13 Дуглас, 1:1 - 35 Меліченко, 1:2 - 61 Довбик(П), 2:2 - 87 Кулаков

Маріуполь: Кудрик, Стасюк(Драмбаєв 63), Биков, Чоботенко, Меліченко, Чех, Танковський(Петерман 46), Мишньов, Кащук(Бондаренко 64), Очеретько(Кулієв 73), Сікан(Кулаков 46)

Запасні: Гальчук, Драмбаєв, Сагуткін, Мампассі, Кирюханцев, Петерман, Кулієв, Кулаков, Бондаренко

Дніпро-1: Юрчук, Тейлор, Дуглас, Логінов, Дубінчак(Цуріков 84), Піхальонок, Ігнатенко, Назаренко(Булеца 59), Чуже, Когут(Ді Франко 59), Довбик(Хобленко 76)

Запасні: Махарадзе, Адамюк, Сваток, Цуріков, Батагов, Ді Франко, Гонсалвез, Булеца, Хобленко

Жовті картки: Дуглас(6), Назаренко(10), Чоботенко(12), Стасюк(50), Бондаренко(65), Биков(69), Тейлор(88), Драмбаєв(89)

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