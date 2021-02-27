Маріуполь - Дніпро-1 2:2. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Маріуполь зіграв внічию з Дніпро-1 у 16 турі української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
16 тур, 27 лютого
Маріуполь - Дніпро-1 2:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 13 Дуглас, 1:1 - 35 Меліченко, 1:2 - 61 Довбик(П), 2:2 - 87 Кулаков
Маріуполь: Кудрик, Стасюк(Драмбаєв 63), Биков, Чоботенко, Меліченко, Чех, Танковський(Петерман 46), Мишньов, Кащук(Бондаренко 64), Очеретько(Кулієв 73), Сікан(Кулаков 46)
Запасні: Гальчук, Драмбаєв, Сагуткін, Мампассі, Кирюханцев, Петерман, Кулієв, Кулаков, Бондаренко
Дніпро-1: Юрчук, Тейлор, Дуглас, Логінов, Дубінчак(Цуріков 84), Піхальонок, Ігнатенко, Назаренко(Булеца 59), Чуже, Когут(Ді Франко 59), Довбик(Хобленко 76)
Запасні: Махарадзе, Адамюк, Сваток, Цуріков, Батагов, Ді Франко, Гонсалвез, Булеца, Хобленко
Жовті картки: Дуглас(6), Назаренко(10), Чоботенко(12), Стасюк(50), Бондаренко(65), Биков(69), Тейлор(88), Драмбаєв(89)
Нагадаємо, Десна розгромила Інгулець.