Десна розгромила Інгулець в УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У 16 турі УПЛ Десна у Києві приймала Інгулець.
Матч завершився перемогою чернігівського клубу з рахунком 3:0.
Чемпіонат України - УПЛ
16 тур, 26 лютого
Десна - Інгулець 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 34 Тотовицький, 2:0 - 57 Гітченко, 3:0 - 84 Єрмаков
Десна: Паст, Конопля, Гітченко, Тамм, Мостовий (Сухоцький 90), Огіря (Дем'яненко 90+2), Білошевський (Єрмаков 70), Тотовицький (Чепурненко 90), Картушов, Гуцуляк, Будківський (Діма 90).
Інгулець: Кринський, Балан, Ковальов, Павлов, Синьогуб, Запорожець, Шишка, Бартулович (Мкомола 79), Козак (Коваленко 79), Щедрий (Білоцерківець 86), Плохотнюк.