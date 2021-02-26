Головний тренер тель-авівського Маккабі Патрік фон Ліувен залишився незадоволений роботою арбітрів у протистоянні його команди та Шахтаря (0:1) в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Про це заявив сам фахівець.

"Ми ризикували і йшли вперед. Вважаю, ми по праву забили гол, якого позбулися. Мої гравці були націлені на ворота, і якби використовували свої моменти, рахунок був би 2:1.

У першому таймі ми часто робили передачі з флангу, але футболісти не були на своїх позиціях. Якби всі знаходилися чітко на своїх позиціях, напевно, вдалося б відзначитися. Ми багато подавали, можливо, могли використовувати свій шанс.

Чи переглядав на повторі момент зі скасованим голом? Перший матч вже в минулому. Що стосується цієї гри, то, звичайно, я можу критикувати і сперечатися з рефері. На повторі було чітко видно, що був гол і не було порушення", - зазначив Ліувен.