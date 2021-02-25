 Кривцов: Шахтарю пощастило в першому таймі | Футбол | Champion.com.ua
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Кривцов: Шахтарю пощастило в першому таймі

Сьогодні 22:24 340 0
Сергій Кривцов прокоментував матч проти Маккабі
Кривцов: Шахтарю пощастило в першому таймі
#Кривцов, #Шахтар, #Маккабі

Джерело - sport.ua.

Гравці Шахтаря допускали надто багато помилок у матчі-відповіді Ліги Європи проти Маккабі.

Про це розповів захисник донецького клубу Сергій Кривцов.

"Головне завдання - пройти в наступний раунд. Не все виходило, але хотіли перемогти. Були грубі обрізки, помилки, тому у Маккабі були шанси з кутових, в контратаках. Десь навіть пощастило в першому таймі. Був момент з поперечиною і штангою. Друг воротаря врятував нас сьогодні.

Ми заслужили перемогти, проте було багато помилок і тринькання моментів. Фізично команда себе добре почуває, все нормально. У нас були перспективні атаки, але починаємо десь не бити, а шукати передачі... перемудрили ми десь сьогодні.

І спасибі уболівальникам. Ми скучили за ним", - сказав Кривцов.

Нагадаємо, Шахтар знову обіграв Маккабі та вийшов в 1/8 Ліги Європи.

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