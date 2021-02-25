Кривцов: Шахтарю пощастило в першому таймі

Гравці Шахтаря допускали надто багато помилок у матчі-відповіді Ліги Європи проти Маккабі.

Про це розповів захисник донецького клубу Сергій Кривцов.

"Головне завдання - пройти в наступний раунд. Не все виходило, але хотіли перемогти. Були грубі обрізки, помилки, тому у Маккабі були шанси з кутових, в контратаках. Десь навіть пощастило в першому таймі. Був момент з поперечиною і штангою. Друг воротаря врятував нас сьогодні.

Ми заслужили перемогти, проте було багато помилок і тринькання моментів. Фізично команда себе добре почуває, все нормально. У нас були перспективні атаки, але починаємо десь не бити, а шукати передачі... перемудрили ми десь сьогодні.

І спасибі уболівальникам. Ми скучили за ним", - сказав Кривцов.