Колишній головний тренер Динамо Олександр Хацкевич мав конфлікт з 30-річним українським півзахисником київської команди Денисом Гармашем.

Про це заявив сам фахівець.

"Денис - класний хлопець загалом. Чесний, відкритий. Це такий футболіст, який не любить програвати. Так, його переклинює. Ну а що зробиш? Такий характер. Але він якщо виходить або на тренування, або на гру, він повністю буде віддаватися команді. І ті моменти, які у нього є, і в тренувальному процесі, і в побуті, і на футбольному полі... Він якщо вирішив, то вже з прямої не зійде. Вліво-вправо - у нього немає. Він йде прямо. І він упевнений, що робить правильно. Це дуже гарна якість.

Чи був момент, коли мені хотілося Гармаша просто прибити? Це був момент, коли ми грали з Партизаном, після першого тайму програючи 0:2. І він у роздягальні почав свої... Не хотів слухати і чути. Хоча у нас гра вдавалася. У нас моменти були, ми тільки їх не реалізували. У нас Мораес вийшов замість Кравця, але в структурі і організації гри ми нічого не змінювали. Я кажу: "Денисе, все нормально". Але він почав там...

Тоді Олег Гусєв узяв і відвів його в душову. Не знаю, про що вони говорили, але на другий тайм Гармаш вийшов зовсім іншим. Але тоді хотілося при всій команді... Хоча я бачив, що не було сенсу піднімати якийсь скандал. Тому що Денис був дуже заведений", - розповів Хацкевич.