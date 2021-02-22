 Рафаїлов: Зоря отримувала гроші від трансферу Маліновського в Генк і Аталанту | Футбол | Champion.com.ua
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Рафаїлов: Зоря отримувала гроші від трансферу Маліновського в Генк і Аталанту

Сьогодні 19:33 733 0
Сергій Рафаїлов прокоментував трансфер Руслана Маліновського
Рафаїлов: Зоря отримувала гроші від трансферу Маліновського в Генк і Аталанту
#Зоря, #Маліновський

Джерело - tribuna.com.

Зоря отримала кошти за трансфер півзахисника Руслана Маліновського.

Про це розповів колишній генеральний директор луганського клубу Сергій Рафаїлов.

"Подивився youtube канал Денисова, де він розповідає про погано пахне історії з грошима від бразильського клубу Зорі за Вілліана Гомеса. А перед цим читав Циганик зі словами Геллера. Хочу дещо уточнити.

Орендою Маліновського в Зорю займалися я, Палкін і агент Маліновського Шаблій. Довгий час за ним спостерігав Дмитро Кара-Мустафа. А Геллер про нього нічого і не знав аж до того, як з ним узгоджувалися умови контракту.

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Тому не знаю, хто і що йому міг обіцяти за футболіста, якого Луческу і близько не бачив у своєму складі. Так Руслан зумів всім довести, що він гравець, і своєю грою привернув увагу бельгійців. Знову ж таки не малу роль зіграли агенти, зокрема Серебренников.

Та й заплатити швидше потрібно не Геллеру, а Вернидуб, який терпів помилки Руслана і довіряв йому. До слова Зоря отримувала гроші від трансферу Маліновського в Генк (в оригіналі вказано Брюгге - прим.), І зараз отримує гроші від трансферу з Генка в Аталанту", - сказав Рафаїлов.

Журналіст Ігор Циганик повідомив після розмови з президентом Зорі Євгеном Геллером, що клуб не отримав грошей від продажу Малиновського в Генк, попри усну домовленість з Шахтарем.

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