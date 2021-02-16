Шахтар не виплатив Зорі компенсацію за Маліновського

Керівництво Зорі планувало отримати від Шахтаря гроші за трансфер півзахисника Руслана Маліновського в Генк.

Про це повідомив журналіст Ігор Циганик після розмови з президентом луганчан Євгеном Геллером.

"Коли Маліновський переходив в Зорю, йшлося про те, що Шахтар і Зоря уклали джентльменську угоду. Луганчани в такому випадку отримували гроші після продажу футболіста. Але офіційних документів ніяких не було, все узгоджувалося на словах.

Коли Шахтар, за який Маліновський не зіграв жодного матчу, продав Руслана, Зоря взагалі не отримала грошей. Після цього стало зрозуміло, що немає ніякого сенсу співпрацювати з Шахтарем", - заявив Циганик.