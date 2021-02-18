Відомий розмір бонусу гравцям Динамо за єврокубки

Футболістам київського клубу виплатили €700 тисяч премії

Джерело - ТК Футбол.

Футболісти київського Динамо отримали значний бонус за виступ в єврокубках у сезоні 2020/2021.

Про це повідомляє ТК Футбол.

Гравцям виплатили близько €700 тисяч премії (приблизно по €30 тисяч на людину) на додачу до €3 мільйонів за потрапляння до групового турніру Ліги чемпіонів.

Динамо посіло третє місце на груповому етапі Ліги чемпіонів в групі з Барселоною, Ювентусом і Ференцварошем. Кияни вийшли до 1/16 фіналу Ліги Європи, де потрапили на бельгійський Брюгге. Перший матч у Києві завершився нічиєю 1:1.