У другому таймі матчу команди обмінялися забитими голами

Джерело - Чемпіон.

У Києві відбувся перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи Динамо - Брюгге.

Бельгійський клуб прибув до Києва в ослабленому стані через спалах коронавірусу. Та по при киянам не вдалося здобути перемогу. У другому таймі матчу Буяльський гарним ударом відкрив рахунок. Через 5 хвилин після подачі з кутової позначки Мехеле зрівняв рахунок.

25 лютого у Бельгії відбудеться матч-відповідь.

Ліга Європи

1/16 фіналу

Перший матч, 18 лютого

Динамо - Брюгге 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 62 Буяльський, 1:1 - 67 Мехеле

Динамо: Георгій Бущан - Томаш Кендзьора (Олександр Караваєв 81), Ілля Забарний, Денис Попов, Віталій Миколенко - Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко (Володимир Шепелєв 73) - Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Карлос Де Пена (Жерсон Родрігес 72) - Артем Бєсєдін (Владислав Супряга 81)

Брюгге: Сімон Міньоле - Федеріко Рікка, Брендон Мехеле, Оділон Коссуну, Клінтон Мата - Набіль Дірар (Ігнасе Ван дер Брендт 70), Руд Вормер, Едер Баланта - Давід Окереке (Юсуф Баджі 69), Шарль Де Кетелар - Бас Дост (Максім Де Кюпе 90+2)

Попередження: Микола Шапаренко 28, Віталій Миколекно 90+3 - Федеріко Рікка 32