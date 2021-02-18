 Ліга Європи. Динамо Київ - Брюгге 1:1. Як це було | Футбол | Champion.com.ua
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Ліга Європи. Динамо Київ - Брюгге 1:1. Як це було

Сьогодні 18:50 17761 0
Ліга Європи. Динамо Київ - Брюгге 1:1. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Завершується поєдинок. Брюгге здобуває досить прийнятний для себе результат. Динамо тепер має забивати у Бельгії!

90' Віталій Миколенко отримав жовту картку за надмірну агресію!

90' Ще одна заміна від Брюгге замість Баса Доста на поле вийшов Максим де Кюйпер.

90' Циганков у штрафному майданчику віддав пас на Караваєва, той намагався прострілити у центр, але м'яч пішов у руки Міньоле.

90' Три хвилини додав арбітр до основного часу.

89' Миколенко виконував простріл з лівого флангу, але Мата заблокував цей пас, буде кутовий.

87' Караваєв віддав у центр на Буяльського, той продовжив у центр, але нікого з гравців Динамо там не було.

85' Дуже компактно грає Брюгге в обороні, не вдається Динамо через пас прорватися вперед.

83' Черговий кутовий виконувало Брюгге, Баджи скинув на Доста, але нападник пробив трохи вище воріт.

82' Класна передача пройшла у штрафний майданчик Динамо, але Дост трохи не встиг до  м'яча.

81' Ще дві заміни від Динамо: замість Кендзьори та Бєсєдіна гру продовжать Караваєв та Супряга.

79' Знову захопили ініціативу гравці Брюгге, тепер вже бельгійців влаштовує рахунок, а от Динамо потрібно забити хоча б один гол, щоб їхати на виїзд з більшою впевненістю.

77' Кутовий заробили гравці Динамо, але у Циганкова відверто не вийшла подача.

75' Кутовий виконували гравці Брюгге, але відбилися гравці Динамо.

73' Подвійна заміна від Мірчі Луческу: замість Карлоса де Пени вийшов Жеросн Родрігес, а також замість Миколи Шапаренка гру продовжить Володимир Шепелєв.

72' Віталій Буяльський на газоні опинився. Грубо проти нього зіграв Баланта.

71' Бєсєдін класно корпусом прикрив м'яч і в підсумку заробив штрафний удар.

69' Подвійна заміна від Брюгге: замість Дірара та Окереке на поле вийшли ван дер Бремпт та Баджи.

67' Гол! Брюгге зрівнює рахунок! З кутового пішла подача, Бущан трохи вийшов з воріт, а Бєсєдін трохи недопрацював з Мехеле, який перекинув українського воротаря.

66' Пішла подача з лівого флангу у штрафний майданчик Динамо, але Бущан упевнено вийшов з воріт і вибив м'яч кулаком подалі.

64' Продовжує контролювати м'яч Брюгге, але тепер Динамо вже має перевагу і бельгійці змушені ще активніше йти вперед.

62' ГООООООЛ! Динамо виходить вперед! Буяльський отримав м'яч перед штрафним майданчиком суперника. Ніхто не заважав Віталію завдати влучного удару в дальній кут воріт!

60' Баланта збив Шапаренка у центрі поля. Трохи почубилися гравці, але де Пена відтіснив свого товариша.

58' Подача пішла у штрафний майданчик Динамо, але Дост виконав не дужу точну скидку.

56' Контролює Брюгге м'яч в основному, Динамо довгими передачами виходить з оборони.

54' Шапаренко досить грубо зіграв у центрі поля. Потрібно Миколі обережніше діяти, адже є в нього жовта картка.

52' Де Кетеларе пробивав з-за меж штрафного майданчика, але заблокували його удар захисника Динамо.

49' З кутового пішла подача до воріт Динамо, але відбилися кияни після цього стандарту.

47' Пішла подача з лівого флангу у штрафний майданчик Динамо, але до Доста м'яч не дійшов.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Досить рівну гру демонструють команди!

44' Кендзьора виконував подачу в штрафний майданчик, Буяльський вистрибнув і пробив по воротах, але знову вище воріт полетів м'яч.

43' Захопили ініціативу кияни, але до гострих моментів справа не доходить.

41' Мата опинився на газоні, Динамо продовжило атаку, але потім гравці Брюгге вибили м'яч в аут.

39' Циганков збив на фланзі Рікку, швидко розіграли стандарт бельгійці.

37' Досить повільний темп зараз демонструють команди, без ударів відбуваються атаки.

35' Перший небезпечний момент в матчі. Кендзьора отримав м'яч на правому фланзі, хитнув суперника і виконав подачу в штрафний майданчик. Буяльський зумів пробити, але трохи вище воріт пролетів м'яч.

33' Федеріко Рікка грубо зіграв проти Циганкова. Жовта картка для гравця Брюгге.

31' Шапаренко виконував навіс, але засильною подачею виявилася.

30' Бєсєдін влучив у руку захисника Брюгге. Штрафний на користь Динамо.

29' Пішла подача зі штрафного, але у офсайд забіг гравець Брюгге.

28' Шапаренко грубо збив Кетелара. Жовту картку отримав український півзахисник.

26' Миколенко пас у розріз віддавав на Буяльського, але не зрозумів цієї задумки Віталій і підсумку м'яч пішов за межі поля.

25' Брюгге захопило ініціативу зараз, але до небезпечних моментів справа не доходить.

23' Проривався Буяльський у штрафний майданчик, але без фолу зупинили його захисники Брюгге.

21' Бєсєдін пробивав з-за меж штрафного майданчика, але удар Артема заблокували.

20' Циганков виконував подачу з кутового, але бельгійці без проблем відбилися.

19' Втікали гравці Брюгге у контратаку, але зміг Миколенко повернутися назад і ліквідувати небезпеку.

17' Збили Циганкова на фланзі, вирішили швидко розіграти м'яч гравці Динамо, але в підсумку втратили вони снаряд.

15' Класно могли вийти в контратаку гравці Динамо, але розрізна передача Буяльського виявилася неточно.

13' Без моментів у нас поки матч. Багато силових єдиноборств ми спостерігаємо в поєдинку.

11' Едуард Соболь сидить на лаві для запасних, проте на поле українець сьогодні не вийде через дискваліфікацію.

9' Дірар зіштовхнувся з Миколенком у центрі поля. Штрафний удар зафіксував арбітр на користь Динамо.

7' Відбулася подача з лівого флангу, Дост продовжив цей пас, але удар Мати виявився засильним.

6' Кендзьора класно у підкаті вибив м'яч у аут біля своїх ворті.

5' Андрій Шевченко слідкує за цим поєдинком з трибун.

3' Збив Мата Миколенка недалеко біля воріт Динамо. Штрафний на користь киян.

2' Контролює Брюгге м'яч на власній половині поля. Проте без особливого просування вперед.

1' Поєдинок розпочався!

Лунає гімн Ліги Європи!

Команди виходять на поле!

Стали відомі стартові склади команд.

Київське Динамо в першій грі 1/16 фіналу Ліги Європи прийматиме бельгійський Брюгге.

Матч відбудеться в четвер, 18 лютого, на НСК Олімпійському. Початок о 17:00 за київським часом.

  Актуально: УЄФА перенесла початок матчу Динамо - Брюгге

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 16:45.

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