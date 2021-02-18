Бєсєдін та Забарний вийдуть у складі Динамо на матч з Брюгге

Перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи почнеться в Києві 18 лютого о 17:00

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні у Києві відбудеться перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи Динамо - Брюгге.

Стали відомі стартові склади команд:

Динамо: Бущан - Кендзьора, Забарний, Попов, Миколенко - Шапаренко, Сидорчук, Де Пена - Циганков, Буяльський, Бєсєдін.

Запасні: Нещерет, Бойко, Шепелєв, Лєднєв, Андрієвський, Дуелунд, Караваєв, Сідклей, Родрігес, Сирота, Супряга, Ванат

Брюгге: Міньоле - Клінтон Мата, Коссуну, Мехеле, Рікка - Баланта, Вормер, Дірар - де Кетеларе, Окереке - Дост

Матч розпочнеться о 17:00.

Нагадаємо, Динамо розпочало продаж квитків на матч з Брюгге.