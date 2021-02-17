Вірусолог розкритикував Брюгге через спалах коронавірусу в команді

Брюгге могло уникнути спалаху заражень коронавірусом, через що бельгійці прибудуть до Києва на перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Динамо в послабленому складі.

Про це заявив вірусолог Марк ван Ранст.

"Футболісти - це група людей, яка проходить дуже багато тестувань. І якщо ми подивимося на ситуацію зараз, то в команді сталося дуже багато заражень. Могли б вони уникнути подібного? Безперечно. Цього варто було очікувати від людей, які професійно займаються своїми обов'язками в футболі.

Кожен знає: треба ізолювати людей, які захворіли або погано себе почувають, від усієї групи. Якщо людина здорова - немає проблем. Якщо у неї негативний тест - немає проблем. Але навіть з негативними тестами не все так просто: люди дихають, а тому повинні дотримуватися дистанції. З нежитю не можна було допускати футболістів в автобус. Після Динамо у них ще буде чимало матчів. Чим вони взагалі думали? Чи в Брюгге вважали, що в футболі свої особливі закони, які відрізняються від тих, яких прийнято дотримуватися в вірусології?" - заявив ван Ранст.