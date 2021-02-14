Реал виставить Бейла та Іско на трансфер влітку

Джерело - Чемпіон.
Мадридський Реал має намір продати вінгера Гарета Бейла та хавбека Іско в літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Якщо Тоттенгем, де Бейл виступає на правах оренди, відмовиться продовжувати оренду угоду або викуповувати його, то Реал спробує продати гравця, як і Іско.
If Gareth Bale will be back to Real Madrid in the summer [as Tottenham are not happy with him right now...], he’ll be available on the market again as Isco too, another player set to leave the club. ⚪️ #RealMadrid #THFC https://t.co/bKi3e37d5B— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 13, 2021
Раніше Реал озвучив ціну, за яку відпустить Себальоса в Арсенал.