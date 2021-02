Реал виставить Бейла та Іско на трансфер влітку

Мадридський Реал має намір продати вінгера Гарета Бейла та хавбека Іско в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Якщо Тоттенгем, де Бейл виступає на правах оренди, відмовиться продовжувати оренду угоду або викуповувати його, то Реал спробує продати гравця, як і Іско.

