 Нападник Манчестер Юнайтед отримує смертельні погрози | Футбол | Champion.com.ua
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Нападник Манчестер Юнайтед отримує смертельні погрози

Сьогодні 14:28 636 0
Антоні Марсьяль отримував погрози
Нападник Манчестер Юнайтед отримує смертельні погрози
#Манчестер Юнайтед, #АПЛ

Джерело - football24.ua.

Манчестер Юнайтед вирішив зайнятись безпекою Антоні Марсьяля після того, як він і його близькі зазнали погроз у соцмережах.

Про це повідомляє Daily Mail.

Керівництво клубу запропонувало допомогу форварду в убезпеченні його родини. Для цього планують, зокрема, посилити охорону біля дому Марсьяля.

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Зауважимо, раніше з погрозами та расистськими образами зіткнулись ще два гравці МЮ – Маркус Рашфорд та Аксел Туанзебе. Це сталось після поразки від Шеффілда (1:2) у попередньому турі АПЛ.

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