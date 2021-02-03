Нападник Манчестер Юнайтед отримує смертельні погрози

Антоні Марсьяль отримував погрози

Манчестер Юнайтед вирішив зайнятись безпекою Антоні Марсьяля після того, як він і його близькі зазнали погроз у соцмережах.

Про це повідомляє Daily Mail.

Керівництво клубу запропонувало допомогу форварду в убезпеченні його родини. Для цього планують, зокрема, посилити охорону біля дому Марсьяля.

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Зауважимо, раніше з погрозами та расистськими образами зіткнулись ще два гравці МЮ – Маркус Рашфорд та Аксел Туанзебе. Це сталось після поразки від Шеффілда (1:2) у попередньому турі АПЛ.