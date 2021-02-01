 Кривцов: Коваленко попрощався з гравцями Шахтаря | Футбол | Champion.com.ua
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Кривцов: Коваленко попрощався з гравцями Шахтаря

Сьогодні 09:43 626 0
Сергій Кривцов прокоментував трансфер Віктора Коваленка
Кривцов: Коваленко попрощався з гравцями Шахтаря
#Кривцов, #Коваленко, #Шахтар, #Аталанта

Джерело - footballua.tv.

Захисник Шахтаря Сергій Кривцов оцінив потенційний перехід півзахисника Віктора Коваленка в Аталанту.

Про це розповів сам футболіст.

"Коваленко вчора виступив, попрощався з Шахтарем. Ми з ним окремо обнялися і побажали удачі. Що ж, будемо стежити за ним. Сподіваюся, він теж буде стежити за Шахтарем.

Сумно, що Вітя йде. Хороший хлопець. Сліз не було, але почуття двояке. Жодна людина в команді не скаже про нього поганого слова. З іншого боку, ми раді за нього - це ТОП-чемпіонат. Бажаємо йому тільки удачі. На прощання сказав: "Покажи їм", - заявив Кривцов.

Нагадаємо, Шахтар та Аталанта узгодили трансфер Коваленка.

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