Шахтар та Аталанта узгодили трансфер Коваленка

Віктор сьогодні підпише контракт з бергамасками

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні. 31 січня, півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко підпише контракт з Аталантою.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Клуби дійшли згоди щодо трансферу українця.

Viktor Kovalenko from Shakhtar to Atalanta, done deal. The midfielder will be in Italy today to sign his contract as new Atalanta player. 🔵🇺🇦 @DiMarzio #Atalanta #transfers https://t.co/5vJeXlWWK0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2021

Коваленко покинув розташування Шахтаря в Туреччині та вилетів до Італії.

Нагадаємо, Шахтар скасував третій спаринг на зборах у Туреччині через коронавірус.