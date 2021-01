Шахтар та Аталанта узгодили трансфер Коваленка

Сьогодні. 31 січня, півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко підпише контракт з Аталантою.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Клуби дійшли згоди щодо трансферу українця.

Viktor Kovalenko from Shakhtar to Atalanta, done deal. The midfielder will be in Italy today to sign his contract as new Atalanta player. 🔵🇺🇦 @DiMarzio #Atalanta #transfers https://t.co/5vJeXlWWK0