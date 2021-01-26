Селезньов: Ракицький - українець і завжди таким залишиться

Український форвард Колоса Євген Селезньов кинувся на захист Ярослава Ракицького, який грає за пітерський Зеніт.

Про це розповів сам футболіст.

"Вчора побачилися на годинку, чаю випили та й все. Ми як брати. Ярик - справжній чоловік. Це в його вчинках, у всьому. Пішов грати в Росію - ну, пішов. Ми вчора сиділи, давно не бачилися, позгадувати стільки різних історій. І це не за чаркою, а за чаєм. У будь-який час доби можемо один одному зателефонувати.

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Я до нього сміливо можу повернутися спиною, він ніколи не підставить і не зрадить. Один з небагатьох в футбольному світі, хто дійсно такий. Подивіться, скільки він матчів зіграв за збірну, скільки він допоміг. А чому люди це так забули? Для мене патріот не той, хто кричить, що він патріот і українець, а той, хто працює на Україну. Рак - українець і завжди таким залишиться, я це знаю", - розповів Селезньов.