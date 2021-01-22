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Луческу хоче підписати капітана Динамо Бухарест

Вчора 23:08 504 0
Динамо може підписати румунського півзахисника
Луческу хоче підписати капітана Динамо Бухарест
#Луческу, #Динамо

Джерело - sport.ua.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу хоче бачити у своїй команді 23-річного вінгера Деяна Сореску, який є капітаном Динамо з Бухареста.

Про це повідомляє Sport.ro.

За півзахисника, що віддає перевагу грі на правому фланзі, "біло-сині" готові заплатити близько 500 тисяч євро.

Кілька днів тому Сореску підписав з бухарестським "Динамо" новий контракт зі зменшенням зарплати. У Румунії це рішення пов'язують з тим, що хавбек домовився з босами клубу про відхід, і хоче, щоб румуни виручили якісь гроші від його продажу.

Сореску грає за Динамо Бухарест з літа 2018 року. У нинішньому сезоні на рахунку вінгера 17 матчів в чемпіонаті Румунії, 3 голи і 5 результативних передач.

Нагадаємо, Динамо зіграє спаринг з національною збірною.

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