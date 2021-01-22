Динамо зіграє спаринг з національною збірною

Визначився суперник Динамо у третьому матчі на зборах в ОАЕ

Динамо на зборах в Об’єднаних Арабських Еміратах зіграє товариський матч із збірною Йорданії.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Проведення контрольного матчу заплановане напередодні повернення динамівців до Києва - на неділю, 24 січня. Гра відбудеться на стадіоні The Sevens у Дубаї та розпочнеться о 15:00.

Національна команда Йорданії перебуває на 95-й позиції у рейтингу ФІФА та є однією з найсильніших азійських збірних.

Раніше повідомлялося, що Тулуза перебила пропозицію Динамо щодо Ірандуста.