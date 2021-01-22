Динамо зіграє спаринг з національною збірною

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
Динамо на зборах в Об’єднаних Арабських Еміратах зіграє товариський матч із збірною Йорданії.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
Проведення контрольного матчу заплановане напередодні повернення динамівців до Києва - на неділю, 24 січня. Гра відбудеться на стадіоні The Sevens у Дубаї та розпочнеться о 15:00.
Національна команда Йорданії перебуває на 95-й позиції у рейтингу ФІФА та є однією з найсильніших азійських збірних.
Раніше повідомлялося, що Тулуза перебила пропозицію Динамо щодо Ірандуста.