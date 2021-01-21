Бєсєдін та Де Пена у старті Динамо на матч проти солігорського Шахтаря

Став відомий стартовий склад Динамо

Динамо другий контрольний матч на зборах в ОАЕ зіграє з чинним чемпіоном Білорусі - Шахтарем Солігорськ.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

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Став відомий стартовий склад українського клубу

Динамо: Нещерет, Караваєв, Сирота, Попов, Миколенко, Андрієвський, де Пена, Лєднєв, Шепелєв, Родрігес, Бєсєдін.

Запас: Бущан, Бойко, Забарний, Кендзьора, Шабанов, Сідклей, Сидорчук, Циганков, Буяльський, Дуелунд, Клейтон, Ванат, Супряга.