Бєсєдін та Де Пена у старті Динамо на матч проти солігорського Шахтаря

Джерело - fcdynamo.kiev.uа.
Динамо другий контрольний матч на зборах в ОАЕ зіграє з чинним чемпіоном Білорусі - Шахтарем Солігорськ.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
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Став відомий стартовий склад українського клубу
Динамо: Нещерет, Караваєв, Сирота, Попов, Миколенко, Андрієвський, де Пена, Лєднєв, Шепелєв, Родрігес, Бєсєдін.
Запас: Бущан, Бойко, Забарний, Кендзьора, Шабанов, Сідклей, Сидорчук, Циганков, Буяльський, Дуелунд, Клейтон, Ванат, Супряга.