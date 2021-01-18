Дружина Маліновського: Російські коментатори хвалять своїх гравців, а українські - критикують

Критика коментатора телеканалів Футбол 1/2/3 на адресу Руслана Маліновського під час матчу 18-го Серії А Аталанта - Дженоа (0:0) є не справедливою.

Про це заявила дружина футболіста Роксана.

"Яка ж все-таки різниця між російськими і українськими коментаторами? Чому одні хвалять лише свого футболіста і взагалі нікого не відчувають, навіть коли ті помиляються, а наш свого земляка тільки критикує. Після відходу Руслана атака заграла цікавіше. Цікаво, в якому місці? Вже яку гру складається таке відчуття.

Це стосується і фанатів. Як треба підтримувати своїх, ще повчитися треба. І це я не про всіх, звичайно. Але дуже прикро, що за найменшого промаху наші фанати готові з брудом змішати. Напевно, не спрацювали ставки. Інших причин не бачу. Своїх треба підтримувати і коли добре, і коли погано, як окремих гравців, так і збірну", - зазначила Маліновська.