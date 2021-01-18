Іспанський арбітр спрогнозував дискваліфікацію Мессі

Джерело - football24.ua.
Нападник Барселони Ліонель Мессі може отримати серйозне покарання за своє вилучення у Суперкубку Іспанії проти Атлетіка.
Про це розповів колишній арбітр Ла-Ліги Пако Сантамарія Ускеда.
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"Поведінка Мессі – це пряма агресія в ігровому епізоді, коли відбувається боротьба за м'яч. Дискваліфікація за схожі фоли передбачає від 4 до 12 ігор. Наскільки мені відомо, Мессі збираються відсторонити на 4 матчі", - відзначив Ускеда.
Відзначимо, що це перше вилучення Мессі в клубній кар'єрі.