 Атлетік сенсаційно переміг Барселону у фіналі Суперкубку Іспанії | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Підручний у ТОП-20 мас-старту в Обергофі
Вчора 14:13 853
Атлетік переміг Барселону у фіналі Суперкубку Іспанії
Сьогодні 00:32 573
Беленюк та Насібов здобули золоті нагороди на турнірі у Хорватії
Сьогодні 00:14 165
Кривцов: Луческу? Розчарувався в ньому, як в людині
Вчора 19:25 1931 2
Збірна України завоювала срібні нагороди на Кубку IBU
Вчора 16:55 879
Сімон виграла масстарт на Кубку світу в Обергофі
Вчора 16:41 463
Nivea та Skoda відмовилися спонсорувати чемпіонат світу в Білорусі
Вчора 14:35 1946
Зідан пообіцяв Луніну місце в стартовому складі на матч Кубку Іспанії
Вчора 11:40 862
Монзуль - у ТОП-3 найкращих арбітрів десятиріччя серед жінок
Вчора 10:53 531
Беленюк вийшов у фінал турніру в Загребі
16.01.2021 20:11 2960
Блоги
Бійці UFC вшанували пам'ять Марадони на дуелі поглядів
Бійці UFC вшанували пам'ять Марадони на дуелі поглядів Valeriy Ruchka
16.01.2021 11:45 398
Британські чемпіони визначили переможця у можливому поєдинку Віталія та Володимира Кличків
Британські чемпіони визначили переможця у можливому поєдинку Віталія та Володимира Кличків Андрій Твердохліб
15.01.2021 17:22 2496
Зіркова українська гімнастка продемонструвала вправи з бананами
Зіркова українська гімнастка продемонструвала вправи з бананами Андрій Твердохліб
15.01.2021 16:55 1715
Відео-блогер обіцяє Мейвезеру переламати того навпіл
Відео-блогер обіцяє Мейвезеру переламати того навпіл Андрій Твердохліб
15.01.2021 15:10 612
Відео дня. Російська біатлоністка не закрила жодної мішені в стрільбі стоячи
Відео дня. Російська біатлоністка не закрила жодної мішені в стрільбі стоячи Андрій Твердохліб
15.01.2021 13:28 760
Їх нема, але вони є. Гравець Далласа дотепно привітав уболівальників на трибунах
Їх нема, але вони є. Гравець Далласа дотепно привітав уболівальників на трибунах Андрій Твердохліб
15.01.2021 12:57 456
Фото дня. Володимир Кличко провів тренування в Києві
Фото дня. Володимир Кличко провів тренування в Києві Андрій Твердохліб
15.01.2021 12:02 10267
У Швеції футболісти викинули на поле другий м'яч, щоб зірвати атаку суперника
У Швеції футболісти викинули на поле другий м'яч, щоб зірвати атаку суперника Valeriy Ruchka
14.01.2021 17:41 1095
Шестиразова володарка Золотого м'яча оголосила про заручини з одноклубницею. Фото закоханих дівчат
Шестиразова володарка Золотого м'яча оголосила про заручини з одноклубницею. Фото закоханих дівчат Valeriy Ruchka
14.01.2021 17:10 1745 5
Безліч дублів, щоб записати маленьке привітання. Як Андрій Шевченко не міг сказати елементарних фраз
Безліч дублів, щоб записати маленьке привітання. Як Андрій Шевченко не міг сказати елементарних фраз Valeriy Ruchka
14.01.2021 16:08 2452 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:32 Футбол Атлетік переміг Барселону у фіналі Суперкубку Іспанії 573
00:14 Єдиноборства Беленюк та Насібов здобули золоті нагороди на турнірі у Хорватії 165
00:09 Футбол Колос переграв сербський Пролетер 841
17 Січня 2021
23:54 Футбол Ліон сенсаційно програв Мецу у 20 турі Ліги 1 920
23:42 Футбол Інтер переграв Ювентус у 18 турі Серії А 988
23:25 Футбол Сассуоло - Парма 1:1. Огляд матчу 814
23:08 Футбол Манчестер Сіті із Зінченком знищив Крістал Пелес у 19 турі АПЛ 1329
22:54 Футбол Аталанта - Дженоа 0:0. Огляд матчу 1057
22:39 Футбол Левандовський встановив черговий рекорд у Бундеслізі 1186
22:26 Хокей. УХЛ Сокіл - Крижані Вовки 2:1. Огляд матчу 1121
22:09 Бокс Гірн: Угода на бій між Ф'юрі і Джошуа дійсно укладена 1788
21:55 Біатлон Підручний: Вперше в кар'єрі щось трапилося із затвором 1292
21:51 Пряма трансляція Барселона - Атлетік: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок Іспанії. LIVE 487
21:49 Блог Фото дня: Брати Клички і Мохаммед Алі 480
21:41 Футбол Кротоне - Беневенто 4:1. Огляд матчу 1286
21:25 Бокс WBO санкціонувала поєдинок Андраде - Вільямс 1554
21:11 Футбол Брюгге з Соболем розгромив Беєрсхот у 20 турі Ліги Жупіле 1177
20:59 Футбол Айнтрахт завдяки дублю Йовича переміг Шальке у 16 турі Бундесліги 1282
20:55 Футбол Аталанта Маліновського не змогла здолати Дженоа у 18 турі Серії А 1221
20:40 Теніс Стаховський слідом за Костюк йде на суворий карантин 1732
20:23 Футбол Ліверпуль та Манчестер Юнайтед не виявили сильнішого у 19 турі АПЛ 1301
20:09 Бокс Бетербієв дізнався дату наступного бою 1962
19:55 Футбол Лілль переміг Реймс у 20 турі Ліги 1 1111
19:41 Хокей. УХЛ Сокіл здолав Крижаних Вовків у 26 турі УХЛ 2186
19:25 Футбол Кривцов: Луческу? Розчарувався в ньому, як в людині 1931 2

Атлетік переміг Барселону у фіналі Суперкубку Іспанії

Сьогодні 00:32 574 0
Переможець трофею визначився у додатковий час зустрічі
Атлетік переміг Барселону у фіналі Суперкубку Іспанії
#Барселона, #Атлетік

Джерело - Чемпіон.

У фінальному матчі Суперкубку Іспанії зустрічалися Барселона та Атлетік.

У першому таймі матчу на гол Грізманна відповів Де Маркос. На 77-ій хвилині матчу Грізманн знову вивів вперед каталонців. Наприкінці основного часу зустрічі Вільялібре зрівняв рахунок. У першому овертаймі завдяки голу Вільямса Атлетік вийшов вперед. Наприкінці другого овертайму за удар суперника ліктем був вилучений Мессі.

Нагадаємо, що у півфіналі турніру Барселона у серії пенальті здолала Реал Сосьєдад, а Атлетік переміг мадридський Реал.

Суперкубок Іспанії 
Фінал, 17 січня

Барселона - Атлетік 2:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 40 Грізманн, 1:1 - 42 Де Маркос, 2:1 - 77 Грізманн, 2:2 - 90 Вільялібре, 2:3 - 94 Вільямс

Коментарі ()