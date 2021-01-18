Переможець трофею визначився у додатковий час зустрічі

Джерело - Чемпіон.

У фінальному матчі Суперкубку Іспанії зустрічалися Барселона та Атлетік.

У першому таймі матчу на гол Грізманна відповів Де Маркос. На 77-ій хвилині матчу Грізманн знову вивів вперед каталонців. Наприкінці основного часу зустрічі Вільялібре зрівняв рахунок. У першому овертаймі завдяки голу Вільямса Атлетік вийшов вперед. Наприкінці другого овертайму за удар суперника ліктем був вилучений Мессі.

Нагадаємо, що у півфіналі турніру Барселона у серії пенальті здолала Реал Сосьєдад, а Атлетік переміг мадридський Реал.

Суперкубок Іспанії

Фінал, 17 січня

Барселона - Атлетік 2:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 40 Грізманн, 1:1 - 42 Де Маркос, 2:1 - 77 Грізманн, 2:2 - 90 Вільялібре, 2:3 - 94 Вільямс