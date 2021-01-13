Арабідзе знайшов нову команду

22-річний грузинський вінгер Георгі Арабідзе, який зараз виступає в португальському Насьоналі, перейшов до Ротора Олександра Хацкевича.

Про це заявив сам футболіст.

"Я вже підписав контракт з волгоградською командою. Головний тренер Олександр Хацкевич знає мене по грі в Україні. Коли він був головним тренером київського Динамо, я грав в резервній команді донецького Шахтаря. Ротор домовився з моєю командою Насьонал про оренду на шість місяців. Однак після цього я не хочу повертатися до Португалії, і договір також передбачає викуп мого трансферу" - сказав Арабідзе.

Нагадаємо, що Арабідзе перейшов в донецький Шахтар у 2015-му році з тбіліського Динамо, однак у складі гірників не закріпився, і в 2018 відправився в Насьонал.

Втім, в португальській команді у хлопця також не заладилося і минулий сезон 22-річний універсал провів в оренді в турецькому Аданаспорі.

Раніше повідомлялося, що Шахтар може повернути Бернарда.