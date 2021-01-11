Бернард може змінити клуб

Бразильський вінгер Евертона Бернард може повернутися у Шахтар.

Про це повідомляє журналіст проекту GreenStHammers Генрі Томлінсон.

Евертон наразі зацікавлений в підписанні хавбека Вест Гема Феліпе Андерсона, який виступає на правах оренди за Порту. "Молотобойці", розуміючи, що трансферна ціна на їх гравця продовжує падати, можуть в січні відкликати його з оренди з метою продажу та отримання максимального прибутку.

Евертону для покупки Феліпе Андерсона буде потрібно продати когось зі своїх футболістів, і Бернард є першим, кого може спіткати така доля. Відзначається, що 28-річний бразилець може повернутися у Шахтар, але деталі потенційної угоди не уточнюються.

Бернард грав за Шахтар з 2013 по 2018 роки.

Раніше повідомлялося, що Аль-Хіляль запропонував за колишнього хавбека Шахтаря 6 млн фунтів.