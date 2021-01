Мессі може розпочати перемовини з іншими клубами

З 1 січня 2021 року хавбек Барселони Ліонель Мессі отримав право вести переговори з іншими клубами.

Про це повідомляє ESPN.

Чинний контракт аргентинця з клубом закінчується 30 червня 2021, а за правилами ФІФА за півроку до завершення угоди будь-який гравець може офіційно починати пошуки нового місця працевлаштування.

January 1, 2021. Lionel Messi can now negotiate with another club. pic.twitter.com/k9f6rn66Pg