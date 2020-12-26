ПСЖ сподівається заманити Мессі завдяки Почеттіно

Парижани готують черговий ТОП-трансфер

Однією з причин запрошення Маурісіо Почетттіно в ПСЖ стало бажання власників клубу влітку підписати Ліонеля Мессі.

Про це повідомляє Le Parisien.

Аргентинський фахівець розпочинав свою ігрову кар'єру в Ньюеллс Олд Бойз, як і 5-разовий володар Золотого м'яча. Почеттіно і Мессі давно знайомі і мають приятельські стосунки.

Крім Почеттіно, в ПСЖ виступають кілька друзів Лео, включаючи Неймара. У французькому клубі сподіваються, що це зіграє свою роль, коли Мессі буде приймати рішення про майбутнє після закінчення контракту з Барселоною наступного літа.