ПСЖ сподівається заманити Мессі завдяки Почеттіно

Джерело - UA-футбол.
Однією з причин запрошення Маурісіо Почетттіно в ПСЖ стало бажання власників клубу влітку підписати Ліонеля Мессі.
Про це повідомляє Le Parisien.
Аргентинський фахівець розпочинав свою ігрову кар'єру в Ньюеллс Олд Бойз, як і 5-разовий володар Золотого м'яча. Почеттіно і Мессі давно знайомі і мають приятельські стосунки.
Крім Почеттіно, в ПСЖ виступають кілька друзів Лео, включаючи Неймара. У французькому клубі сподіваються, що це зіграє свою роль, коли Мессі буде приймати рішення про майбутнє після закінчення контракту з Барселоною наступного літа.