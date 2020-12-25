Московський клуб продовжує пошуки тренера

Джерело - Чемпіон.

Рафаель Бенітес може замінити Доменіко Тедеско, який вирішив не продовжувати закінчується контракт зі Спартаком.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Крім того, Спартак розглядає екстренера Монако Леонарду Жардіма. Московський клуб був зацікавлений в послугах Роберто Де Дзербі з Сассуоло, але італієць відхилив пропозицію.

Leonardo #Jardim and Rafa #Benitez are in #SpartakMoskva short list to replace Domenico #Tedesco. Russian club wanted Roberto #DeZerbi, who has rejected the bid. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 25, 2020

Тедеско допрацює контракт в клубі до закінчення терміну влітку 2021 року.

Бенітес зараз працює в китайському Далянь Про.

Нагадаємо, Ракицький гарматним ударом забив гол московському Спартаку.