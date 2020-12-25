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Бенітес претендує на посаду головного тренера Спартака

Вчора 23:55 810 0
Московський клуб продовжує пошуки тренера
Бенітес претендує на посаду головного тренера Спартака
#Спартак, #Бенітес

Джерело - Чемпіон.

Рафаель Бенітес може замінити Доменіко Тедеско, який вирішив не продовжувати закінчується контракт зі Спартаком.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Крім того, Спартак розглядає екстренера Монако Леонарду Жардіма. Московський клуб був зацікавлений в послугах Роберто Де Дзербі з Сассуоло, але італієць відхилив пропозицію.

Тедеско допрацює контракт в клубі до закінчення терміну влітку 2021 року.

Бенітес зараз працює в китайському Далянь Про.

Нагадаємо, Ракицький гарматним ударом забив гол московському Спартаку.

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