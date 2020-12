Рафаель Бенітес може замінити Доменіко Тедеско, який вирішив не продовжувати закінчується контракт зі Спартаком.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Крім того, Спартак розглядає екстренера Монако Леонарду Жардіма. Московський клуб був зацікавлений в послугах Роберто Де Дзербі з Сассуоло, але італієць відхилив пропозицію.

Leonardo #Jardim and Rafa #Benitez are in #SpartakMoskva short list to replace Domenico #Tedesco. Russian club wanted Roberto #DeZerbi, who has rejected the bid. #transfers