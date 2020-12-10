Баєр розгромив Славію. Результати матчів 6 туру Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
У шостому турі Ліги Європи відбулися 12 матчів.
ЦСКА С - Рома 3:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 5 Родрігес, 1:1 - 22 Міланезе, 2:1 - 34 Сове, 3:1 - 55 Сове
Янг Бойз - Клуж 2:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 84 Дебелюх, 1:1 - 90+4 Нсаме (пен), 2:1 - 90+6 Гаудіно
Група В
Дандолк - Арсенал 2:4 (1:2)
Голи: 0:1 - 12 Нкетіа, 0:2 - 18 Ельнені, 1:2 - 22 Флорес, 1:3 - 67 Віллок, 1:4 - 80 Балгун, 2:4 - 85 Хоур
Рапід - Молде 2:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 12 Ейкрем, 1:1 - 43 Ріцмаєр, 1:2 - 46 Ейкрем, 2:2 - 90 Ібрагімоглу
Група С
Баєр - Славія 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 8 Бейлі, 2:0 - 32 Бейлі, 3:0 - 59 Діабі, 4:0 - 90+1 Бельарабі
Хапоель - Ніцца 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 72 Хатуель
Група D
Лех - Рейнджерс 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 31 Іттен, 062 - 72 Хаджі
Стандард - Бенфіка 2:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 12 Ніколя, 1:1 - 16 Евертон, 2:1 - 60 Тапсоба, 2:2 - 67 Піцці (пен)
Група Е
ПАОК - Гранада 0:0
ПСВ - Омонія 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 36 Мален, 2:0 - 63 Думфріес (пен), 3:0 - 90+1 Пірое, 4:0 - 90+4 Пірое
Група F
Наполі - Реал Сосьєдад 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 35 Зелінський, 1:1 - 90+2 Жозе
Рієка - АЗ 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 52 Менало, 1:1 - 57 Вейндал, 2:1 - 90+3 Томечак
Раніше, тренер Браги відзначив стиль гри Зорі.