Тренер Браги відзначив стиль гри Зорі

Бразі буде непросто перемогти Зорю у матчі 6 туру Ліги Європи.

Про це розповів головний тренер португальського клубу Карлуш Карвальял.

"Зоря - дуже хороша команда, яка змогла обіграти Лестер і АЕК... Вони комфортно себе почувають в чемпіонаті.

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У них збалансована лінія захисту і сильний півзахист з атакою. Це команда, у якої дуже цікавий стиль гри.

Щоб перемогти, нам потрібно стати єдиним цілим, нейтралізувати сильні сторони суперника і спробувати використовувати слабкості суперника", - сказав Карвальял.