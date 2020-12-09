Ковалець: Динамо зіграло більш організовано за Ференцварош

Забитий гол дозволив гравцям Динамо бути розкутішими у матчі проти Ференцвароша.

Про це розповів ексгравець киян Сергій Ковалець.

"Я очікував більшого від Ференцвароша. На них, в принципі не тиснув результат, оскільки фаворитом протистояння було Динамо. Однак, склалося враження, що саме гості були під тиском. Так, вони старалися, але одного старання було мало.

Динамівці, на мій погляд, зіграли більш організовано, суворіше в обороні. А м'яч, забитий киянами дав розкутість команді, потім краще стала виходити гра в атаці. Другий тайм був непоганим у виконанні господарів.

Динамівцям ще не вистачає якісних швидких атак з нестандартними ходами, але знову-таки, найголовніше в нинішній ситуації - результат. Можна згадати, коли Валерій Лобановський прийняв команду в 1997 році. Тоді команда зі скрипом пройшла в груповий раунд Ліги чемпіонів, по пенальті обігравши празьку Спарту, ​​а це піднімає самооцінку футболістів. Тому хочеться сподіватися, що підсумок матчу з Ференцвароем також дасть хороший рух біло-синім в найближчому майбутньому", - сказав Ковалець.