 Динамо перемогло Ференцварош у 6 турі Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо перемогло Ференцварош у 6 турі Ліги чемпіонів і виходить в плей-оф Ліги Європи

Вчора 23:49 577 0
Кияни посіли третє місце у групі Ліги чемпіонів і вийшли до Ліги Європи
Динамо перемогло Ференцварош у 6 турі Ліги чемпіонів і виходить в плей-оф Ліги Європи
#Ференцварош, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

У матчі шостого туру Ліги чемпіонів київське Динамо перемогло угорський Ференцварош.

Перша половина матчу пройшла без моментів із незначною територіальною перевагою гостей. У другому таймі матчу гості оживилися в атаці. Після індивідуального проходу Зубкова пробивав Нгуена - Бущан парирував удар нападника угорців. Кияни відповіли ударом Циганкова, якому асистував Миколенко. У цій ситуації надійно зіграв голкіпер Дібус. А на 60-ій хвилині матчу з передачі Де Пени Попов головою переправив м’яч у дальній нижній кут воріт.

Ліга чемпіонів
Група G
6 тур, 8 грудня 

Динамо - Ференцварош 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 60 Попов

Динамо: Георгій Бущан, Віталій Миколенко, Денис Попов, Ілля Забарний, Томаш Кендзьора, Сергій Сидорчук (Олександр Андрієвський 90+3), Микола Шапаренко, Карлос де Пена (Владислав Супряга 70), Віктор Циганков (Богдан Лєднєв 86), Денис Гармаш (Володимир Шепелєв 70), Беньямін Вербич (Жерсон Родрігес 86)

Ференцварош: Денеш Дібус, Марсель Хайстер, Лаша Двалі, Міха Блажіч, Герго Ловренчич (Ендре Ботка 81), Сомаліа, Ігор Харатін (Ісаел 75), Айса Ляйдуні, Олександр Зубков (Роберт Мак 81), Мирто Узуні (Роко Батуріна 74), Токмак Нгуен (Франк Болі 86)

Попередження: Карлос де Пена 27, Денис Гармаш 37 - Айса Ляйдуні 45, Ігор Харатін 47, Міха Блажич 59, Ісаел 84.

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