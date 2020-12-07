Збірній України за результатами жеребкування кваліфікації ЧС-2022 випала занадто сильна група.

Про це заявив віцепрезидент Української асоціації футболу (УАФ) Олег Протасов.

"Не можу сказати, що нам випала занадто сильна група, але й слабкою її не назву. Цікава, оригінальна група.

У ній є чемпіон світу - збірна Франції, а також інші команди, у зустрічах з якими нам треба показати той футбол, до якого ми прагнемо. Я вірю в нашу збірну, вірю, що ми зможемо виконати завдання та вибороти перепустку на чемпіонат світу", - заявив Протасов.