19 клубів достроково вийшли до 1/16 фіналу Ліги Європи

За підсумками зіграних 5 турів турніру

Джерело - Чемпіон.

Завершилися останні матчі п'ятого туру групового етапу Ліги Європи, за результатами яких визначилися нові команди, які вийшли в плей-оф.

В 1/16 фіналу турніру вийшли вже 19 команд:

Лестер, Арсенал, Гоффенгайм, Рома, Брага, Црвена Звезда, Вільярреал, Динамо Загреб, Тоттенгем, Антверпен, Лілль, Мілан, Славія, Баєр, Рейнджерс, Бенфіка, Гранада, ПСВ та Краснодар.

Відзначимо, що в 1/16 фіналу Ліги Європи зіграють 32 команди - 24 клуби, які займуть два перші місця в групах Ліги Європи, а також вісім з Ліги чемпіонів, які у своїх квартетах виявляться третіми.

Нагадаємо, Зоря перемогла Лестер у Лізі Європи.