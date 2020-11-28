Шумський: ФК Львів провалив перший тайм проти Маріуполя

Львову не вистачити одного дня на підготовку до матчу проти Маріуполя.

Про це розповів головний тренер львівської команди Віталій Шумський.

"Емоції негативні. Результат негативний. Ми провалили перший тайм. Але за другий тайм ми подякували хлопцям. Можливо, нам десь не вистачило одного дня на підготовку. Оскільки ми грали в неділю, була довга дорога з Чернігова. Може бути в цьому причина. Будемо розбиратися, що сталося в першому таймі.

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Романчук вийшов на заміну в матчі з Десною і зіграв сьогодні. Якщо порівнювати, то сьогодні він зіграв гірше. Але нічого страшного. Це молодий хлопець, який перший раз вийшов на поле в стартовому складі. Помилок у нього буде ще багато. Головне, щоб він зробив правильні висновки.

У першу чергу необхідно проаналізувати наші помилки і рухатися вперед", - розповів Шумський.