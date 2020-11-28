 Шумський: ФК Львів провалив перший тайм проти Маріуполя | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Маріуполь на виїзді переміг Львів у 11 турі УПЛ
Вчора 20:53 1309
Норвезький дебютант виграв індивідуальну гонку на Кубку світу
Сьогодні 13:34 284
Динамо - Ворскла: онлайн-трансляція матчу 11 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 11:00 828
Кубок світу: Де дивитися онлайн жіночу індивідуальну гонку в Контіолахті
Сьогодні 09:58 684
Дніпро-1 прийме Шахтар, Динамо зіграє з Ворсклою: Де дивитися матчі УПЛ
Сьогодні 08:56 973
Кубок світу: Де дивитися онлайн чоловічу індивідуальну гонку в Контіолахті
Сьогодні 08:39 728
Вихрист здобув першу недострокову перемогу серед профі
Сьогодні 08:16 768
Майк Тайсон - Рой Джонс: онлайн-трансляція
Сьогодні 08:08 418
Тайсон та Джонс провели зважування перед боєм
Сьогодні 00:05 2609
Несенюк: Нам нахабно брехали! На технар від Швейцарії УАФ пішла свідомо
Вчора 21:25 5897 7
Блоги
Українському гросмейстеру пропонували роль в серіалі Хід королеви
Українському гросмейстеру пропонували роль в серіалі Хід королеви Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:51 37
Найвища будівля світу красиво попрощалася з Марадоною
Найвища будівля світу красиво попрощалася з Марадоною Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:23 257
Дівчина-боєць MMA нокаутувала 240-кілограмового суперника
Дівчина-боєць MMA нокаутувала 240-кілограмового суперника Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:26 364
Відео дня. У Києві пролунав Гімн України на честь українських гімнасток
Відео дня. У Києві пролунав Гімн України на честь українських гімнасток Андрій Твердохліб
Вчора 22:01 394
Згадуючи легенду: Феноменальний удар Брюса Лі, який не можуть повторити й досі
Згадуючи легенду: Феноменальний удар Брюса Лі, який не можуть повторити й досі Андрій Твердохліб
Вчора 21:48 4472 2
ВІДЕО. Під час похорону Марадони сталися безпорядки та сутички з поліцією
ВІДЕО. Під час похорону Марадони сталися безпорядки та сутички з поліцією Андрій Твердохліб
Вчора 20:16 1047
Фото дня. Українська тенісистка Ольга Янчук народила хлопчика нападнику Динамо
Фото дня. Українська тенісистка Ольга Янчук народила хлопчика нападнику Динамо Андрій Твердохліб
Вчора 17:39 1916
Чи був Майк Тайсон кращим за Роя Джонса?
Чи був Майк Тайсон кращим за Роя Джонса? Андрій Твердохліб
Вчора 17:05 535
ВІДЕО. Футболіст Престона помацав суперника за причинне місце
ВІДЕО. Футболіст Престона помацав суперника за причинне місце Андрій Твердохліб
Вчора 16:36 417
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Андрій Твердохліб
Вчора 15:35 29947
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:51 Блог Українському гросмейстеру пропонували роль в серіалі Хід королеви 47
13:46 Футбол Олександрія - Рух: Стартові склади команд 118
13:34 Біатлон Норвезький дебютант виграв індивідуальну гонку на Кубку світу 284
13:23 Блог Найвища будівля світу красиво попрощалася з Марадоною 261
13:13 Санний спорт Гераскевич у ТОП-10 на етапі Кубка світу зі скелетону 206
13:09 Пряма трансляція Олександрія - Рух: онлайн-трансляція матчу 11 туру УПЛ. LIVE 1252
12:57 Футбол Страсбург - Ренн 1:1. Огляд матчу 245
12:45 Футбол Матвієнко відреагував на закінчення контракту з Шахтарем 673
12:32 Бокс Бій Богачук – Адамс скасували через хворобу українця 420
12:15 Футбол Челсі в січні розпочне переговори з Алабою 348
11:59 Футбол Вольфсбург - Вердер 5:3. Огляд матчу 447
11:48 Футбол Шумський: ФК Львів провалив перший тайм проти Маріуполя 433
11:32 Футбол Маркевич вказав на важливість перемоги над Маріуполем 744 1
11:26 Блог Дівчина-боєць MMA нокаутувала 240-кілограмового суперника 365
11:17 Футбол Чеснаков: Ворскла протиставить Динамо команду гру 595
11:00 Пряма трансляція Динамо - Ворскла: онлайн-трансляція матчу 11 туру УПЛ. LIVE 828
10:55 Футбол Крістал Пелес - Ньюкасл 0:2. Огляд матчу 556
10:46 Футбол Стала відома причина смерті Марадони 974
10:32 Футбол У трьох гравців Ньюкасла виявили коронавірус 618
10:18 Футбол Денисов назвав причину прогресу аграрних команд 980
09:58 Біатлон Кубок світу: Де дивитися онлайн жіночу індивідуальну гонку в Контіолахті 684
09:45 Футбол Шевченко: Матч зі Швейцарією мав вирішитися на полі 1010
09:28 Бокс Вихрист – Соколовські: Відео перемоги українця 1390
09:12 Бокс Йока переміг Гаммера 1078
08:56 Футбол Дніпро-1 прийме Шахтар, Динамо зіграє з Ворсклою: Де дивитися матчі УПЛ 973

Шумський: ФК Львів провалив перший тайм проти Маріуполя

Сьогодні 11:48 433 0
Віталій Шумський прокоментував поразку від Маріуполя
Шумський: ФК Львів провалив перший тайм проти Маріуполя
#Маріуполь, #ФК Львів, #УПЛ

Джерело - fcmariupol.com.

Львову не вистачити одного дня на підготовку до матчу проти Маріуполя.

Про це розповів головний тренер львівської команди Віталій Шумський.

"Емоції негативні. Результат негативний. Ми провалили перший тайм. Але за другий тайм ми подякували хлопцям. Можливо, нам десь не вистачило одного дня на підготовку. Оскільки ми грали в неділю, була довга дорога з Чернігова. Може бути в цьому причина. Будемо розбиратися, що сталося в першому таймі.

Актуально: Львів - Маріуполь 1:3. Огляд матчу

Романчук вийшов на заміну в матчі з Десною і зіграв сьогодні. Якщо порівнювати, то сьогодні він зіграв гірше. Але нічого страшного. Це молодий хлопець, який перший раз вийшов на поле в стартовому складі. Помилок у нього буде ще багато. Головне, щоб він зробив правильні висновки.

У першу чергу необхідно проаналізувати наші помилки і рухатися вперед", - розповів Шумський.

Нагадаємо, Маріуполь на виїзді переміг Львів у 11 турі УПЛ.

 

Коментарі ()