Джерело - Чемпіон.
У матчі 11-го туру УПЛ Львів програв Маріуполю.
Чемпіонат України - УПЛ
11 тур, 27 листопада
Львів - Маріуполь 1:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 13 Сікан, 0:2 - 34 Мишньов. 0:3 - 60 Очеретко, 1:3 - 73 Міхобі
Львів: Костик, Грисьо, Махмутович, Міхобі, Якимець, Шина, Романчук, Айнсалу (Чир’як 58), Казлаускас (Клименчук 69), Захарків (Феліпе 69), Нич
Маріуполь: Кудрик, Стасюк, Чоботенко, Муравський, Горбунов (Кірюханцев 71), Танковський, Петерман, Очеретько (Чех 63), Бондаренко (Топалов 56), Мишньов, Сікан (Кулаков)
Попередження: Романчук 29, Міхобі 73, Махмутович 76, Феліпе 89 - Муравський 49, Петерман 73
Вилучення: Чех 88.
Нагадаємо, Рух зіграв внічию з Маріуполем в УПЛ.