 Маріуполь на виїзді переміг Львів у 11 турі УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Маріуполь на виїзді переміг Львів у 11 турі УПЛ
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Маріуполь на виїзді переміг Львів у 11 турі УПЛ

Сьогодні 20:53 979 0
Гості здобули четверту перемогу у чемпіонаті
Маріуполь на виїзді переміг Львів у 11 турі УПЛ
#Маріуполь, #Львів

Джерело - Чемпіон.

У матчі 11-го туру УПЛ Львів приймав Маріуполь.

Гості святкували впевнену перемогу з рахунком 3:1.

Чемпіонат України - УПЛ
11 тур, 27 листопада

Львів - Маріуполь 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 13 Сікан, 0:2 - 34 Мишньов. 0:3 - 60 Очеретко, 1:3 - 73 Міхобі

Львів: Костик, Грисьо, Махмутович, Міхобі, Якимець, Шина, Романчук, Айнсалу (Чир’як 58), Казлаускас (Клименчук 69), Захарків (Феліпе 69), Нич

Маріуполь: Кудрик, Стасюк, Чоботенко, Муравський, Горбунов (Кірюханцев 71), Танковський, Петерман, Очеретько (Чех 63), Бондаренко (Топалов 56), Мишньов, Сікан (Кулаков)

Попередження: Романчук 29, Міхобі 73, Махмутович 76, Феліпе 89 - Муравський 49, Петерман 73

Вилучення: Чех 88.

Нагадаємо, Рух зіграв внічию з Маріуполем в УПЛ.

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