Зінченко засудив рішення УЄФА щодо збірної України

Збірна Швейцарії не заслуговувала залишитися у дивізіоні А в Лізі націй.

Про це розповів півзахисник збірної України Олександр Зінченко.

"Це новина застала всіх зненацька. Емоції були відразу, зараз вже легше. У мене в голові багато думок, але скажу одне - це повністю несправедливе рішення. Я розумію, що мій коментар нічим не зможе допомогти. Я свою думку, як то кажуть, вибачте за вираз, можу засунути в одне місце, але підсумок таких матчів в таких турнірах повинен вирішуватися за спортивним принципом, на футбольному полі.

Я сподіваюся, що наша асоціація футболу зробить все від себе можливе, щоб змінити рішення УЄФА. Я впевнений в цьому. Вигравши два матчі в групі, тоді як Швейцарія жодного разу не перемогла, ми вилітаємо в дивізіон Б, а швейцарці залишаються в дивізіоні А. Де справедливість?

Футбол - це спорт, а в спорті завжди має бути присутня справедливість. Сподіваюся, що рішення поміняють і ми далі зможемо радувати уболівальників і отримувати неймовірний досвід з такими топ-збірними", - сказав Зінченко.