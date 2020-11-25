Арбітр мав ставити пенальті у ворота Барселони після фолу на півзахиснику Динамо Беньяміні Вербичі.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

"Чи був фол на Вербичі в штрафному Барселони? У мене багатий досвід і я знаю, що в таких іграх судді зазвичай стають на бік сильнішої команди. Я вважаю, що це пенальті. І в Барселоні не дали пенальті на Буяльському, і сьогодні на Вербичі. Навіть не ображаюся на це, тому що знаю, що судді іноді стають на бік великих команд. Це не новина.

Актуально: Динамо - Барселона 0:4. Огляд матчу

Заслужена перемога Барселони, але мені не сподобалося, що ми програли з таким великим рахунком. Повинні були боротися до кінця", - відзначив Луческу.