Барселона розгромила Динамо у 4 турі Ліги чемпіонів

У гравців київської команди не вистачило сил на другий тайм матчу

Джерело - Чемпіон.

У матчі 4-го туру Ліги чемпіонів київське Динамо вдома поступилося каталонській Барселоні.

Після першого сухого тайму київська команда провалила другий. Розгром Динамо розпочав Дест. Через 5 хвилин Брейтвейт результативно замкнув дальню стійку воріт. На 69-ій хвилині матчу Попов порушив правила проти Брейтвейта і сам потерпілий реалізував пенальті. У компенсовані хвилини матчу Грізманн забив четвертий гол у ворота Бущана.

Ліга чемпіонів

4 тур, 24 листопада

Група G

Динамо - Барселона 0:4 (0:0)

Голи: 0:1 - 52 Дест, 0:2 - 57 Брейтвейт, 0:3 - 70 Брейтвейт (пен), 0:4 - 90+2 Грізманн

Динамо: Георгій Бущан – Томаш Кендзьора, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Караваєв (Денис Попов 60) – Володимир Шепелєв (Тудор Белуце 83), Віталій Буяльський – Денис Гармаш (Олександр Андрієвський 59) – Микола Шапаренко (Богдан Леднєв 71), Карлос Де Пена (Владислав Супряга 71) – Беньямін Вербич

Барселона: Марк-Андре тер Штеген – Сержиньйо Дест, Оскар Мінгеса, Клеман Лангле (Хорді Альба 66), Ектор Фірпо – Карлес Аленья, Міралем П'янич (Рікі Пуч 65) – Трінкау (Конрад 83), Педрі (Матеус Фернандес 73), Феліпе Коутіньйо (Антуан Грізманн 66) – Мартін Брейтвейт

Попередження: Денис Попов 69 - Міралем П'яніч 15

Раніше, Челсі здолав Ренн, Севілья перемогла Краснодар у 4 турі Ліги чемпіонів.