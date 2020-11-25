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Динамо - Барселона 0:4. Огляд матчу

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Гравці Динамо провалили другий тайм матчу
Динамо - Барселона 0:4. Огляд матчу
#Динамо, #Барселона

Джерело - Чемпіон.

У матчі четвертого туру Ліги чемпіонів київське Динамо вдома поступилося каталонській Барселоні.

Ліга чемпіонів
4 тур, 24 листопада 
Група G

Динамо - Барселона 0:4 (0:0)

Голи: 0:1 - 52 Дест, 0:2 - 57 Брейтвейт, 0:3 - 70 Брейтвейт (пен), 0:4 - 90+2 Грізманн

Динамо: Георгій Бущан – Томаш Кендзьора, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Караваєв (Денис Попов 60) – Володимир Шепелєв (Тудор Белуце 83), Віталій Буяльський – Денис Гармаш (Олександр Андрієвський 59) – Микола Шапаренко (Богдан Леднєв 71), Карлос Де Пена (Владислав Супряга 71) – Беньямін Вербич

Барселона: Марк-Андре тер Штеген – Сержиньйо Дест, Оскар Мінгеса, Клеман Лангле (Хорді Альба 66), Ектор Фірпо – Карлес Аленья, Міралем П'янич (Рікі Пуч 65) – Трінкау (Конрад 83), Педрі (Матеус Фернандес 73), Феліпе Коутіньйо (Антуан Грізманн 66) – Мартін Брейтвейт

Попередження: Денис Попов 69 - Міралем П'яніч 15

Раніше, Челсі здолав Ренн, Севілья перемогла Краснодар у 4 турі Ліги чемпіонів.

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