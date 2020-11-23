Стали відомі дати проведення матчів 1/8 фіналу Кубка України

Джерело - УАФ.
Українська асоціація футболу затвердила дати та час початку матчів 1/8 фіналу Кубка України.
Про це повідомляє пресслужба організації.
П'ять поєдинків раунду відбудуться в середу, 2 грудня. Ще один матч буде зіграно 16 грудня.
Розклад матчів 1/8 фіналу Кубка України:
2 грудня
13:00 Верес - Маріуполь
13:00 Нива В - Колос
14:00 Агробізнес - Ворскла
16:30 Олександрія - Минай
ВПК-Агро - Дніпро-1 (час узгоджується)
16 грудня (середа)
Десна - Зоря (час узгоджується)
Фінал турніру заплановано на 12 травня 2021 року в Тернополі.
Нагадаємо, Рафаїлов вказав на великі фінансові проблеми у Зорі.