Стали відомі дати проведення матчів 1/8 фіналу Кубка України

Всі поєдинки раунду відбудуться в грудні

Джерело - УАФ.

Українська асоціація футболу затвердила дати та час початку матчів 1/8 фіналу Кубка України.

Про це повідомляє пресслужба організації.

П'ять поєдинків раунду відбудуться в середу, 2 грудня. Ще один матч буде зіграно 16 грудня.

Розклад матчів 1/8 фіналу Кубка України:

2 грудня

13:00 Верес - Маріуполь

13:00 Нива В - Колос

14:00 Агробізнес - Ворскла

16:30 Олександрія - Минай

ВПК-Агро - Дніпро-1 (час узгоджується)

16 грудня (середа)

Десна - Зоря (час узгоджується)

Фінал турніру заплановано на 12 травня 2021 року в Тернополі.

Нагадаємо, Рафаїлов вказав на великі фінансові проблеми у Зорі.