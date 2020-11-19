Рафаїлов вказав на великі фінансові проблеми у Зорі

У Зорі великі фінансові труднощі і борги по зарплаті.

Про це розповів колишній генеральний директор луганського клубу Сергій Рафаїлов.

"Коли у команди на початку чемпіонату заборгованість по зарплаті три місяці, дуже важко тренеру керувати командою. Зараз вже йде четвертий місяць заборгованості по зарплатні.

Хоча клуб вже отримав гроші за бразильця (мова про Вілліана Гомеса), також прийшли гроші від УЄФА", - сказав Рафаїлов.