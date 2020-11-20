Рафаїлов: УПЛ ТБ? Те, що пропонує Денисов - це неправда і обман

Один із способів заробітку в УПЛ є платне телебачення, але не на тих умовах, які пропонують ось ці наперсточники з Футбол 1/2/3.

Про це заявив колишній генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов.

"Де клубам брати гроші? Вони повинні самі заробляти. Один із способів заробітку - це платне телебачення. Але не на тих умовах, які пропонують ось ці наперсточники з Футбол 1/2/3.

Читаю і закочуюсь від сміху, коли говорять, що буде УПЛ ТБ. З чого? У них є обладнання? Або є гроші на це обладнання? Є гроші на студії? Є кадровий потенціал? Ні! Їм люб'язно підставлять своє плече телеканали Футбол 1/2/3. Просто замилюють очі людям.

А те, що пропонує Денисов - це неправда і обман. Він не розповідає, як це все працює. Я вже далекий від цього, нехай вони там самі займаються як хочуть.

Ринок у нас великий в Україні. Населення за 30 млн. У тих же Угорщині та Польщі телебачення дає 40, 60, 80 млн євро. У Швеції 16 млн євро телебачення дає. На Кіпрі та в Сербії дають більше. А тут ТРК Україна пропонує 150 млн грн, розділіть на 30, це 5 млн євро. Ще ця незрозуміла схема, 12 або 14 або 16 клубів.

Може, це й справедлива на сьогодні сума. Але вона незмінна на кілька років. А кількість передплатників може збільшуватися щодня. Значить, я пропонував: давайте зупинимося на цій сумі, але договір виписати так, що суми відрахувань повинні переглядатися в залежності від кількості передплатників. Тоді буде справедливо", - зазначив Рафаїлов.