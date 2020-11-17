Збірній України можуть зарахувати технічну поразку або перенести матч

Доля матчу залежить від рішення лікаря кантону Люцерн

Долю поєдинку останнього туру групи А4 Ліги націй між Швейцарією та Україною, який сьогодні ввечері запланований до проведення в Люцерні, вирішить головний лікар цього кантону Роджер Харстолл.

Про це повідомляє Blick.

Після того, як Харстолл отримає всі результати тестування гравців обох команд, він або схвалить, або заборонить проведення поєдинку.

Згідно з медичним протоколом УЄФА, матч може відбутися, якщо в складі команди буде доступно мінімум 12 польових гравців і 1 воротар. Водночас, необхідно також схвалення місцевої влади.

Якщо головний лікар кантону Люцерн заборонить проведення матчу, то гра за погодженням з медичною комісією УЄФА буде скасована. Подальша її доля, як зазначається в швейцарських ЗМІ, може скластися по одному з двох сценаріїв: або українцям буде зараховано технічну поразку, що автоматично дозволить Швейцарії залишитися в елітній групі Ліги націй, або матч буде перенесено на іншу дату і, можливо, навіть відбудеться на нейтральному полі.

Відзначимо, що буквально сьогодні вранці стало відомо про ще один випадок зараження на коронавірус в рядах збірної України. Позитивний тест отримав ключовий хавбек нашої команди Руслан Малиновський. Таким чином, на поточний момент в розпорядженні Шевченка залишається 20 здорових футболістів, з яких 17 польових і 3 воротарі.