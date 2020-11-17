Стали відомі результати останніх тестів збірної України на коронавірус

Джерело - УАФ.

Згідно з отриманими вранці результатами ПЛР-тестування позитивними виявилися чотири тести у збірній України.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Позитивними тести були у гравців Руслана Маліновського, Сергія Кривцова, Жуніора Мораеса та тренера з фізпідготовки Івана Баштового.

Як і раніше інфіковані Макаренко, Соболь та Різник, згадані особи перебувають на самоізоляції у своєму готельному номері.

Вирішується питання щодо їхнього повернення додому.

Що стосується трьох представників Шахтаря - Кривцова, Мораеса та Баштового, - ситуація уточнюється з огляду на те, що всі троє зовсім недавно перехворіли на коронавірус, й у них в організмі є антитіла, які фактично унеможливлюють повторне захворювання наразі.

УЄФА зважає на цей факт і допускає Кривцова й Мораеса до гри, однак місцева влада забороняє участь гравців у командних подіях.

Очікуючи на остаточне рішення, збірна України виїхала на ранкове тренування, яке розпочалося об 11.00 за європейським часом на полі стадіону клубу FC Kickers Luzern, без Кривцова, Мораеса та Маліновського. Питання можливої участі Кривцова й Мораеса у грі залишається у площині перемовин УЄФА та місцевої влади кантону Люцерн.

Півгодини тому почалася матчева нарада - УЕФА сподівається що матч відбудеться. Усе залежить від рішення місцевої влади.

Раніше ще три гравці збірної України заразилися коронавірусом.