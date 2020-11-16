Циганик пояснив невиклик Буяльського у збірну України

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський не потрапив у збірну України через ігровий тонус.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Я ставив це запитання головному тренеру і отримав чітку адекватну відповідь. Коли йде пауза збірних, то тренери клубних команд мають свій цикл. І цей цикл не передбачає ігрового тонусу. Під час цього двотижневого циклу в перший тиждень даються навантаження. І лише під кінець другого тижня футболісти повинні увійти в ігровий тонус для того, щоб мати можливість вийти на пік своїх кондицій.

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Футболістів, які не пройшли ігровий цикл, буде дуже важко збалансувати зі збірниками. Гравці молодіжної збірної зараз в ігровому ритмі. Добирати простіше футболістів молодіжки, які мають той самий ігровий цикл, що і гравці національної команди. Ці футболісти приїжджають більше на допомогу у тренувальному процесі і, можливо, відіграти по 5-10 хвилин, якщо це знадобиться", - розповів Циганик.